Более 10 тысяч омичей подхватили за неделю ОРВИ
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 15:51, последнее обновление 26 сентября 2017, 16:00  •  печать

Более 10 тысяч омичей подхватили за неделю ОРВИ

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На территории Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года.

За неделю, с 18 по 24 сентября, в Омской области зарегистрировано 10 313 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. На сегодняшний день, по данным мониторинга регионального Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами: риновирусами и вирусами парагриппа. Вирусы гриппа на территории области пока не циркулируют.

Напомним, что в настоящий момент продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Общее число привитых составляет 406 459 человек: 246 141 взрослых (45,5 % от числа подлежащих) и 160 318 детей (64,1 % от числа подлежащих). За счёт прочих источников финансирования (работодателей и личных средств граждан) привито 500 человек.

- Охват населения профилактическими прививками против гриппа в целом по области составил 20,6 %, - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Теги  •  #ОРВИ #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Александр Комаров  •  26 сентября 2017, 16:32

Организм еще не перестроился к прохладной погоде, поэтому и такие показатели.

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Таис Афинская  •  26 сентября 2017, 16:14

Нормально так - десять тысяч! - а ведь зиа еще и не начиналась толком... А что же будет в крещенские морозы - пол-Омска сляжет?

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Оксана Никушина  •  26 сентября 2017, 16:36

как раз-таки в морозы вирус погибает, все массово болеют в межсезонье

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