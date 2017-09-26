Более 10 тысяч омичей подхватили за неделю ОРВИ

На территории Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года.

За неделю, с 18 по 24 сентября, в Омской области зарегистрировано 10 313 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. На сегодняшний день, по данным мониторинга регионального Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами: риновирусами и вирусами парагриппа. Вирусы гриппа на территории области пока не циркулируют.

Напомним, что в настоящий момент продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Общее число привитых составляет 406 459 человек: 246 141 взрослых (45,5 % от числа подлежащих) и 160 318 детей (64,1 % от числа подлежащих). За счёт прочих источников финансирования (работодателей и личных средств граждан) привито 500 человек.

- Охват населения профилактическими прививками против гриппа в целом по области составил 20,6 %, - пояснили в региональном Роспотребнадзоре.