Омич колол дрова сельскому главе вместо того, чтобы отбывать срок

В Омской области будут судить экс-руководителя Андреевского сельского поселения за превышение должностных полномочий.

Исполняющий обязанности прокурора Оконешниковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Андреевского сельского поселения, сообщает региональная прокуратура. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, омич был направлен в администрацию села для отбывания наказания в виде 20 часов обязательных работ. Глава села знал об этом, поэтому предложил наколоть ему дрова в обмен на освобождение от наказания.

После того как работы были выполнены, чиновник подписал и утвердил табель учёта использования рабочего времени. В нём он написал, что осуждённый отработал все обязательные часы.

Свою вину в совершении преступления бывший руководитель признал полностью. Сейчас уголовное дело направлено в Оконешниковский районный суд Омской области.