В Омском суде сегодня плакала сестра погибшего дорожного рабочего
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 20:32, последнее обновление 25 сентября 2017, 22:07  •  печать

В Омском суде сегодня плакала сестра погибшего дорожного рабочего

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В суде сестра погибшего под колесами автомобиля дорожного рабочего заплакала, когда убийца её брата попросил прощения.

В Кировском районном суде Омска сегодня состоялось заседание по делу 34-летнего Рената Фаизова, который в ночь на 2 июня насмерть сбил дорожного рабочего на улице Лукашевича.

Как сообщает "Омскинформ", тогда во втором часу ночи водитель автомобиля BMW X5, сбив временные знаки "Дорожные работы" и "Объезд препятствия справа", допустил наезд на 26-летнего дорожного рабочего Николая Диденко. Парень занимался нанесением дорожной разметки. После этого Фаизов с места происшествия скрылся, его машина позже была обнаружена на парковке вблизи жилого дома по улице Волгоградской. Полицейским он позже сказал, что отвлёкся на телефон и не заметил произошедшего. Сегодня в суде допрашивали родных погибшего. Его сестра рассказала, что в ту роковую ночь ей позвонили с телефона брата и сообщили, что Николая сбили на бульваре Зеленом.

Я побежала туда. Бежала остановки три. Потом остановилась машина, я сказала мужчине, что сбили моего брата, он довез меня туда, - приводит слова женщиныинтернет-издание, - Когда я туда приехала, было видно, что на асфальте кто-то лежал. Это был мой брат. Брат был для меня всем. Всегда помогал. Мы с детства вместе были, спортом вместе занимались. Он такой позитивный человек. Всех к спорту тянул. Он всегда с моими детьми был. Они маленькие еще, сейчас спрашивают: "А почему дядя Коля к нам не приезжает?"

Она так же сообщила, что им звонил адвокат Фаизова и просил о встрече родственников со своим подзащитным, но ему было в этом отказано. После Фаизов искренне просил прощения у семьи погибшего, но это не смягчило горя родственников, они требуют у суда строго наказания для убийцы Николая. Кроме этого, сестра погибшего подала иск о возмещении морального вреда в один миллион рублей, не исключено, что так же поступят и другие родственники Диденко.

Во время следующего заседания планируется допросить свидетей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

 

Теги  •  #авария #ДТП #улица Лукашевича #УМВД

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