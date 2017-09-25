Омские приставы за час разобрались с долгами отца и сына

В отделе судебных приставов по Советскому округу было возбуждено несколько исполнительных производств в отношении 37-летнего омича. Он задолжал 1 113 700 руб. омичке, у которой занял деньги. Добровольно возвращать долг он не захотел, поэтому женщина обратилась в суд, который встал на её сторону.

Судебный пристав наложила арест на земельный участок должника, который будет продан в том случае, если омич решит не возвращать долг. Кроме того, мужчина должен был снести постройку на земельном участке, на котором продавались товары для ритуальных услуг.

Во время ареста участка приставы заметили, что на нём припаркован автомобиль Volkswagen Touareg, который не принадлежал должнику. При проверке оказалось, что владелец авто - отец омича, который сам имеет задолженности по земельному налогу в размере 380 тыс. руб. В течение часа приставы-исполнители наложили арест и на земельный участок, и на иномарку.