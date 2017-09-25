Омские приставы за час разобрались с долгами отца и сына
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 16:15, последнее обновление 25 сентября 2017, 16:25  •  печать

Омские приставы за час разобрались с долгами отца и сына

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Судебные приставы приехали арестовывать земельный участок омича и заодно наложили арест на автомобиль его отца, который задолжал 380 тыс. руб.

В отделе судебных приставов по Советскому округу было возбуждено несколько исполнительных производств в отношении 37-летнего омича. Он задолжал 1 113 700 руб. омичке, у которой занял деньги. Добровольно возвращать долг он не захотел, поэтому женщина обратилась в суд, который встал на её сторону.

Судебный пристав наложила арест на земельный участок должника, который будет продан в том случае, если омич решит не возвращать долг. Кроме того, мужчина должен был снести постройку на земельном участке, на котором продавались товары для ритуальных услуг.

Во время ареста участка приставы заметили, что на нём припаркован автомобиль Volkswagen Touareg, который не принадлежал должнику. При проверке оказалось, что владелец авто - отец омича, который сам имеет задолженности по земельному налогу в размере 380 тыс. руб. В течение часа приставы-исполнители наложили арест и на земельный участок, и на иномарку.

Теги  •  #арест #земельный участок #иномарка #приставы

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  25 сентября 2017, 16:31

Арестовать имущество у должника для приставов легко. Вот только людям что потом делать?

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