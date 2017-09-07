У "Омской топливной компании" арестовывают счета

Арбитражный суд Омской области рассматривает иск ООО "Аркада" к АО "Омская топливная компания". Сумма его не столь велика - чуть более четырёх миллионов рублей. Это долг по договору поставки угля. Истец ходатайствовал в суде о наложении ареста на денежные средства топливной компании. Правда, в размере обеспечения иска. Подобный шаг аргументирован просто: имущественное положение должника оставляет желать лучшего.

Проще говоря, если сейчас не произвести арест, денег от акционерного общества, собственником которого является государство, не дождаться. Ни денег, ни ликвидного имущества у него практически не осталось. Согласно отчёту о финансовых результатах АО "Омская топливная компания", чистый убыток за 2016 год составил 24,4 млн руб. За этот же период изношенность основных фондов ответчика составила 70 %. Износ транспортных средств, тракторной техники, погрузчиков достиг 100 %. Не совсем понятно, как с таким "наследством" региональные власти собираются приватизировать компанию. Напомним, о планах по продаже 100 % пакета акций заявлялось на заседании областного кабинета министров в середине июня.

Арбитражный суд пошёл навстречу "Аркаде" и наложил арест на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах "Омской топливной компании", а также имущество в пределах цены иска. Добавим, компания занималась поставкой угля в районные котельные. Директора и главного бухгалтера "Омской топливной компании" обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с поставкой угля сельским котельным. Руководство общества заключало контракты на поставку угля по искусственно завышенным ценам с подконтрольными им фирмами. Ущерб от их действий превысил 85 млн руб.