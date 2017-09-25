В Омске будут судить шизофреника, напавшего с ножом на пассажира поезда
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 12:22, последнее обновление 25 сентября 2017, 12:23  •  печать

В Омске будут судить шизофреника, напавшего с ножом на пассажира поезда

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Мужчину с признаками хронического психического расстройства будут судить за разбой в купе пассажирского поезда.

Сегодня, 25 сентября, в суд направлено уголовное дело для применения в отношении пассажира поезда сообщением Барнаул - Москва принудительной меры медицинского характера. Напомним, 3 июля 2017 года в купе прибывающего в Омск поезда сообщением Барнаул - Москва, он нанёс другому спящему в купе пассажиру несколько ударов ножом в область шеи. Потерпевший, проснувшись, оказал активное сопротивление и выбежал из купе.

Как сообщили в Омской транспортной прокуратуре, основанием для направления уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера послужило заключение стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Согласно ей у нападавшего было обнаружены признаки хронического психического расстройства (шизофрении).

Следствие квалифицировало его действия по ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска, нападавший содержится в Омской областной клинической психиатрической больнице.

Теги  •  #прокуратура #психическое расстройство #суд

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