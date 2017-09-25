Омск удерживает стабильные позиции в рейтинге криминальных регионов России

Как и в прошлом году, наш город попал на 23 место по числу зарегистрированных преступлений.

Генеральная прокуратура опубликовала статистику состояния преступности в России за первое полугодие 2017 года. Правоохранители отмечают, что количество зарегистрированных преступлений в стране снижается (-12,9 %). Вместе с тем рост отмечен в Чеченской Республике (+17,6 %), Тыве (+16 %), Калуге (+8 %). Число преступлений снизилось в Вологодской области (-30,1 %), Республике Карелия (-27,2 %), Ненецком автономном округе (-26,9 %).

Самыми криминальными регионами остаются Москва (82,4 тыс. зарегистрированных преступлений), Московская область (50,4 тыс.), Челябинская область (39,3 тыс.). Омская область в этом списке удерживает стабильную 23 позицию, как и в прошлом году. С января по июль 2016 года в Прииртышье зарегистрировано 18,5 тыс. преступлений, в нынешнем году чуть меньше - 16,5 тыс. Правоохранители отмечают, что в 2017 году меньше регистрируется преступлений в состоянии наркотического опьянения.