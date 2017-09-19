Красногорский гидроузел ждёт техническая инвентаризация за 385 тысяч рублей

На проведение технической инвентаризации долгостроя, который должен был быть готов к трёхсотлетию Омска, из бюджета региона выделят 385 тысяч рублей.

Информация о проведении инвентаризации Красногорского гидроузла появилась на сайте госзакупок. Определять организацию, с которой в итоге подпишут контракт, будет казённое учреждение Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений". Оказание услуг по технической инвентаризации Красногорского водоподъёмного гидроузла на реке Иртыш оценено в 384 582,22 рублей.

Получателя контракта определят 28 сентября. Работы на объекте победитель конкурса должен будет провести в течение 45 дней.