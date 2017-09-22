Сын омского вице-губернатора нашёл новую работу с помощью прокуроров
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 14:02, последнее обновление 22 сентября 2017, 14:03  •  печать

Сын омского вице-губернатора нашёл новую работу с помощью прокуроров

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Роман Новосёлов, работавший до недавнего времени в управлении дорожного хозяйства Омской области, перешёл на новую работу.

На заседании антикоррупционной комиссии сегодня, 22 сентября, рассматривался вопрос итогов работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов в госорганах. По поручению губернатора Виктора Назарова органами исполнительной власти региона проведён анализ соблюдения лицами, замещающими госдолжности, ограничений, связанных с наличием в их непосредственном подчинении близких родственников, а также требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Как сообщает областное правительство, приняты меры по предотвращению возможности возникновения конфликта интересов.

Напомним, один из таких мог появиться. Ранее прокуратура Омской области информировала Виктора Назарова о возникновении в будущем конфликта интересов в структуре правительства. Дело в том, что вице-губернатор Андрей Новосёлов получил кураторство над министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса области, подведомственной организацией которого является Управление дорожного хозяйства Омской области. Здесь-то на должности заместителя директора по общим вопросам и работал сын Новосёлова - Роман.

Как пояснил ИА "Омск Здесь" руководитель Главного управления информационной политики региона Станислав Сумароков, Роман Новосёлов в Управлении дорожного хозяйства больше не работает. Он переведён на новую должность. Правда, на какую именно, не уточняется. Известно лишь, что сын вице-губернатора продолжает трудиться в госструктурах.

Теги  •  #Андрей Новоселов #коррупция #прокуратура

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