Главой омского арбитража может стать судья из Тюмени
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 09:29, последнее обновление 22 сентября 2017, 09:43  •  печать

Главой омского арбитража может стать судья из Тюмени

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Высшая квалификационная коллегия судей не утвердила кандидатуру действующего председателя Арбитражного суда Омской области Ирины Сорокиной.

Вчера, 21 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) рассматривала заявления пяти претендентов на должность председателя Арбитражного суда Омской области. Напомним, конкуренция за кресло руководителя оказалась неожиданно высокой. Помимо действующего председателя Ирины Сорокиной, пост хотели получить её подчинённые - Олег Глазков и Татьяна Целько. Заявление подали также коллеги из вышестоящих инстанций - судья 8-го Арбитражного апелляционного суда Наталья Шарова и судья Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (дислокация в Тюмени) Евгений Поликарпов.

Как сообщает портал "Право.ру", обсуждение кандидатов шло в контексте проверки, которую провели в омском суде в 2015 году по жалобе членов коллектива. Жалобщики заявляли, что работа в суде налажена плохо, коллектив не сплочён, ценные кадры уходят.

Действующий председатель Ирина Сорокина защищалась, как могла, уверяя: проверка ВККС нарушений не обнаружила. Тем не менее высший кадровый орган судей на руководящую должность всё-таки рекомендовал судью из Тюмени Евгения Поликарпова.

Теги  •  #Арбитражный суд #председатель

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