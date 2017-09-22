В Омской области ждут выпадения снега уже сегодня

В Омской области уже сегодня ожидается мокрый снег. Также столбик термометра к выходным опустится ниже нуля.

В Омскую область придёт сильное похолодание. По информации открытых интернет-источников, уже сегодня, 22 сентября, может пойти мокрый снег. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега в северных районах области. Температура воздуха в северных районах области составит +3…+5 градусов. В остальных районах днём будет от +5 до +10 градусов, также возможны осадки.

Отметим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 23 сентября, на территории Омской области также ожидается дождь и мокрый снег, ночью возможны заморозки. Столбик термометра поднимется днём до +2…+7 градусов, а ночью опустится до +1…-4 градусов.

В воскресенье, 24 сентября, местами небольшой снег и заморозки. Температура ночью составит -1…-6 градусов, днём +3…+8 градусов. Отметим, что на следующей неделе по ночам ожидается температура ниже нулевой отметки. Также пройдут осадки в виде дождя и снега.