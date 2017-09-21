В Омске за волокиту наказали высокопоставленного налоговика

Суд оштрафовал на пять тысяч рублей заместителя начальника Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Омской области за медленное рассмотрение обращений омичей.

Прокуратура Ленинского округа Омска нашла нарушения законодательства в работе чиновников при рассмотрении обращений граждан в деятельности Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Омской области. Установлено, что в июне 2017 года в инспекцию пришло обращение от местной жительницы по вопросу начисления и взыскания задолженности по страховым взносам. В заявлении было сказано, что эти вопросы только частично находятся в компетенции налогового органа.

Через 27 дней с момента поступления обращения заместитель начальника Межрайонной инспекции дал ответ заявительнице, в котором посоветовал обратиться за разъяснениями в Пенсионный фонд РФ Ленинского округа. Таким образом, ни через неделю, ни после рассмотрения он не направил обращение омички в Пенсионный Фонд России.

В нарушение требований законодательства обращение заявительницы ни в установленный законом семидневный срок, ни по результатам рассмотрения обращения в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в ЛАО г. Омска направлено не было.

Прокурор округа вынес постановление о возбуждении административного дела в отношении замначальника Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Омской области за "Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". Мировой судья постановил оштрафовать его на 5 тыс. руб.