Омичи стали свидетелями появления "водяного демона" на улице 27-я Линия

Сегодня, 22 сентября, омские автомобилисты стали свидетелями коммунальной аварии, произошедшей между домами, расположенными на улицах Николая Кузнецова и 27-я Линия.

- Сегодня утром поприсутствовал на открытии нового фонтана. Фонтанчик небольшой, так как железобетонная плита мешает. Жалко только жителей - по ходу сегодня много народу останется без воды. Кстати, проезд, думаю, будет перекрыт - ищите пути для объезда, - посоветовал пользователь под ником Наглая Морда.

Впоследствии автор пересмотрел своё видео и пришёл к выводу, что место, где произошёл прорыв, аномальное - в струе воды он разглядел выползающего из-под земли водяного демона.