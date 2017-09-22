Омичи стали свидетелями появления "водяного демона" на улице 27-я Линия
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 11:22, последнее обновление 22 сентября 2017, 11:27  •  печать

Омичи стали свидетелями появления "водяного демона" на улице 27-я Линия

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Горожане разглядели голову демона в струе воды, образовавшейся в результате прорыва трубы.

Сегодня, 22 сентября, омские автомобилисты стали свидетелями коммунальной аварии, произошедшей между домами, расположенными на улицах Николая Кузнецова и 27-я Линия.

- Сегодня утром поприсутствовал на открытии нового фонтана. Фонтанчик небольшой, так как железобетонная плита мешает. Жалко только жителей - по ходу сегодня много народу останется без воды. Кстати, проезд, думаю, будет перекрыт - ищите пути для объезда, - посоветовал пользователь под ником Наглая Морда.

Впоследствии автор пересмотрел своё видео и пришёл к выводу, что место, где произошёл прорыв, аномальное - в струе воды он разглядел выползающего из-под земли водяного демона.

Теги  •  #видео #вода #коммунальная авария #прорыв

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Комментарии
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Jack Daniels  •  22 сентября 2017, 12:03

И это что же такое интересное курит автор видео, что ему кажутся демоны в обычном прорыве трубы? - Демоны - это коммунальщики, как верно заметила автор предыдущего коммента Анна Орлова)))

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Анна Орлова  •  22 сентября 2017, 11:37

Демонами жители ближайших домов сегодня будут обзывать коммунальщиков.

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