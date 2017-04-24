В центре Омска из-за коммунальной аварии появился новый "гейзер"

Омичи сообщают об очередном прорыве трубы, который произошёл на улице 1-й Затонской.

Сегодня, 24 апреля, в социальных сетях появилась видеозапись "коммунального фонтана", образовавшегося на улице 1-й Затонской. Автор ролика сообщает, что авария произошла около 11:30. Спустя два часа на место приехала бригада ремонтников.

- Набросали булыжников. Был фонтан, а стал гейзер, - охарактеризовал их работу автор видеозаписи.

Омичи шутят, что коммунальщики таким образом зарабатывают деньги на помывке автомобилей. К слову, один из водителей даже успел воспользоваться этой услугой, но денег за неё с него, естественно, никто не взял.

В пресс-службе ОАО "ОмскВодоканал" сообщили, что коммунальная авария произошла на сетях, принадлежащих другой организации. В СП "Тепловые сети" заявили, что никакого прорыва на улице 1-й Затонской нет.

Отметим, что это уже не первый прорыв трубы за последние несколько дней. Коммунальщики сейчас проводят испытание сетей на прочность, цель которых - выявить наиболее слабые участки.