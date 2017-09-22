Активисты ОНФ не нашли доступную среду для инвалидов в омских интернатах

В омских домах-интернатах для престарелых и геронтологических центрах нет удобных пандусов и кнопок для вызова персонала.

Активисты Общероссийского народного фронта проверили уровень оказания социальной и медицинской помощи, а также наличие доступной среды в двух домах-интернатах и геронтологическом центре Омской области. Активисты считают, что уровень медицинской и социальной помощи достаточно высокий, но доступная среда отсутствует.

Именно так обстоят дела в Таврическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, Нежинском геронтологическом центре и Куйбышевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Во время проверки активисты изучили техническое состояние учреждений, условия пребывания пожилых людей, наличие медпункта, медицинской аппаратуры, необходимого количества медикаментов и возможность получить помощь стоматолога. Однако здания не оснащены всеми необходимыми элементами для получения доступной среды.

Общественники считают, что на входных дверях должны быть устройства для вызова персонала. Кнопки вызова нужно устанавливать не выше 0,8 м от уровня пола. При этом высота порогов в дверном проеме не должна превышать 0,014 м, а поверхность лестничных пролётов - иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.

Также краевые ступени лестниц должны быть выделены цветом или фактурой, а пандусы – иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. Кроме того, размер дверного проёма в туалетах нужно сделать не менее 90 см.