Активисты ОНФ не нашли доступную среду для инвалидов в омских интернатах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 10:51  •  печать

Активисты ОНФ не нашли доступную среду для инвалидов в омских интернатах

Автор:

В омских домах-интернатах для престарелых и геронтологических центрах нет удобных пандусов и кнопок для вызова персонала.

Активисты Общероссийского народного фронта проверили уровень оказания социальной и медицинской помощи, а также наличие доступной среды в двух домах-интернатах и геронтологическом центре Омской области. Активисты считают, что уровень медицинской и социальной помощи достаточно высокий, но доступная среда отсутствует.

Именно так обстоят дела в Таврическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, Нежинском геронтологическом центре и Куйбышевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Во время проверки активисты изучили техническое состояние учреждений, условия пребывания пожилых людей, наличие медпункта, медицинской аппаратуры, необходимого количества медикаментов и возможность получить помощь стоматолога. Однако здания не оснащены всеми необходимыми элементами для получения доступной среды.

Общественники считают, что на входных дверях должны быть устройства для вызова персонала. Кнопки вызова нужно устанавливать не выше 0,8 м от уровня пола. При этом высота порогов в дверном проеме не должна превышать 0,014 м, а поверхность лестничных пролётов - иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.

Также краевые ступени лестниц должны быть выделены цветом или фактурой, а пандусы – иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. Кроме того, размер дверного проёма в туалетах нужно сделать не менее 90 см.

Теги  •  #Дом престарелых #интернат #Народный фронт #нарушение

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске бомж избил до смерти мужчину из-за спрятанного алкоголя  •  сегодня, 14:24
Сын омского вице-губернатора нашёл новую работу с помощью прокуроров  •  сегодня, 14:02
Омская школьница с помощью скакалки "напрыгала" две медали  •  сегодня, 13:34  •   1
В Омске начали судить "смотрящих" за посёлком Береговой, нападавших на людей с битами и топорами  •  сегодня, 11:39  •    •  
За сутки в Омске совершено 30 краж и 818 правонарушений  •  сегодня, 09:48  •   2
Омская область накопила крупнейшие в Сибири долги по зарплате после банкротства "Мостовика"  •  сегодня, 09:44
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400