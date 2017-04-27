Члены ОНФ раскритиковали ямочный ремонт в Омске
Общество  •  27 апреля 2017, 10:53  •  печать

Члены ОНФ раскритиковали ямочный ремонт в Омске

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Активистов Общероссийского народного фронта возмутило качество ямочного ремонта, проводимого администрацией города.

Нарушения технологии ремонта дорожного полотна на улицах Крупской, Лукашевича и 3-й Енисейской зафиксировали члены Общероссийского народного фронта. По их словам, перед укладкой асфальта необходимо было обработать ямы, но рабочие предпочли этого не делать.

- Сначала ремонтные бригады должны были отделить повреждённый участок от неповреждённого покрытия при помощи дорожной фрезы, которая, по сообщению рабочих, не функционировала по техническим причинам, - рассказали в пресс-службе ОНФ. - Далее технология подразумевает очистку дефектного сектора от крошек и пыли: его дно и кромки обрабатываются разогретым битумом или жидкой битумной эмульсией, и только после этого заливается асфальтобетонная смесь. Однако на улицах Крупской, Лукашевича и 3-й Енисейской асфальтобетонную смесь безо всякой обработки просто уложили в ямы.

В итоге "фронтовики" направили в администрацию Омска обращение, подкреплённое фото- и видеоматериалами, с просьбой обратить внимание на качество ямочного ремонта и принять необходимые меры по исправлению ситуации.

Напомним, тема качественного ремонта омских дорог активно обсуждалась и на совещании в областном правительстве, которое провёл прилетавший в минувший вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Во время обсуждения глава российского правительства отметил, что в России лишь 40 % региональных дорог соответствуют эксплуатационным требованиям. "Нужно не деньги осваивать, а работы выполнять качественно и в срок", - напутственно заявил Дмитрий Медведев, завершая обсуждение.

Теги  •  #дороги #мэрия #Народный фронт #ремонт

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  27 апреля 2017, 13:16

Не факт, конечно, но, может, хоть таким способом удастся повлиять на качество выполнения ремонтных работ на дорогах. Администрации города фе - совсем запустили контроль этого направления.

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Сергей Кузнецов  •  27 апреля 2017, 11:25

Этот вид ремонта - просто трата денег. Безо каких либо гарантий качества.

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