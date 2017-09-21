Омские садоводы могут избавиться от излишков урожая в эти выходные.

С 22 по 24 сентября у Экспоцентра пройдут сразу две ярмарки урожая: "Золотая осень" и "Бабье лето", где садоводы могут реализовать свою продукцию. По словам начальника управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Михаила Щелконогова, места на ярмарках хватит всем. Потому омские дачники, у которых имеются излишки урожая, могут их беспрепятственно продать. Помимо этого, на сегодняшний день торговыми объектами Омска предусмотрено 2336 мест для реализации дачной и фермерской продукции. Стоимость аренды торговых мест на открытых площадках для садоводов на муниципальных розничных рынках составляет от 15 до 25 рублей.

Председатель координационного совета Омского областного Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктор Бобырь считает, что для омских садоводов этот год был успешным, а традиционная ярмарка пользуется у них успехом. Но дата её проведения выбрана неудачно.