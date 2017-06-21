Омских дачников предупредили о яблонной плодожорке

О возможном нашествии яблонной плодожорки - одного из наиболее распространённых вредителей плодовых растений сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Насекомое активно только после захода солнца, а днём скрывается под листьями или в коре деревьев.

- Гусеницы плодожорки питаются мякотью и семенами плодов, заполняя ходы сухими бурыми экскрементами. Повреждённые плоды преждевременно опадают, теряют товарные качества и способность к хранению, - говорится в сообщении ведомства.

При этом гусеницы кроме яблони, не прочь полакомиться грушей, абрикосом или сливой. Потери урожая в этом случае могут достигать 100 %.