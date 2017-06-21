Омских дачников предупредили о яблонной плодожорке
Общество  •  21 июня 2017, 09:52, последнее обновление 21 июня 2017, 09:59  •  печать

Омских дачников предупредили о яблонной плодожорке

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Чтобы сберечь урожай, Россельхознадзор советует садоводам обработать яблони.

О возможном нашествии яблонной плодожорки - одного из наиболее распространённых вредителей плодовых растений сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Насекомое активно только после захода солнца, а днём скрывается под листьями или в коре деревьев.

- Гусеницы плодожорки питаются мякотью и семенами плодов, заполняя ходы сухими бурыми экскрементами. Повреждённые плоды преждевременно опадают, теряют товарные качества и способность к хранению, - говорится в сообщении ведомства.

При этом  гусеницы кроме яблони, не прочь полакомиться грушей, абрикосом или сливой. Потери урожая в этом случае могут достигать 100 %.

Теги  •  #предупреждение #Россельхознадзор #яблоня

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Комментарии
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Злата Маркова  •  21 июня 2017, 11:24

Это правда, медлить нельзя, эти маленькие гусеницы способны уничтожить весь урожай. Срочно обрабатывать сад!

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