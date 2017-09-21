Десятая часть радиоэлектронной продукции в России выпускается на омских предприятиях

Сегодня, 21 сентября, Омск принимает ведущих специалистов России, отвечающих за технологическое развитие отечественного приборостроения. В региональном Конгресс-холле начала работу XVI отраслевая научно-техническая конференция "Развитие радиоэлектроники - основа цифровой экономики России", которая проходит при поддержке Минпромторга России и правительства Омской области. Участников пленарного заседания приветствовал губернатор Омской области Виктор Назаров. По его словам, выбор места проведения отраслевого форума закономерен. Регион является одним из крупнейших промышленных и оборонных центров страны.

От качества радиоэлектронных изделий, их технологического уровня во многом зависит благополучие и безопасность страны в целом и каждого жителя в отдельности, - подчеркнул Виктор Назаров. - Омские предприятия выпускают современную продукцию для всех видов и родов войск. Мы являемся лидерами в Сибири по числу внедрённых в производство инноваций и занимаем по этому показателю 13-е место в стране. Существенная доля инноваций внедрена в сфере радиоэлектроники. У нас работает целый комплекс уникальных предприятий, которые производят комплектующие для систем высокоточного оружия, управления и навигации, космической связи. Десятая часть всей спецпродукции в радиоэлектронном комплексе России выпускается омичами.

Добавим, порядка 100 предприятий на территории региона сегодня занимаются разработкой и производством продукции радиотехники и радиоэлектроники. На долю предприятий приборостроения приходится 26 % объёма всей продукции машиностроения Прииртышья. В производстве радиоэлектроники задействовано почти 12 тысяч омичей или 27 % всех работающих в машиностроительном комплексе региона.