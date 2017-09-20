Впервые за три года омским чиновникам повысили расходы на содержание

В Омской области расходы на содержание чиновников стали больше на 4 %.

Правительство Омской области установило новые зарплаты депутатам, выборным должностным лицам, муниципальным служащим на 2018 год. Впервые за три года расходы на содержание чиновников выросли на 4 %. Об этом пишет "Новый Омск" со ссылкой на министра финансов Омской области Вадима Чеченко. Нормативы расходов на оплату труда остались прежними.

- Реализация проекта постановления позволит обеспечить регулирование правительством Омской области предельных объёмов средств местных бюджетов, направляемых на оплату труда и содержание органов местного самоуправления, а также повысить ответственность администраций муниципальных образований за эффективное расходование средств местных бюджетов, - рассказал Вадим Чеченко.

Министр финансов объяснил, что не всем поселениям хватает собственных доходов, поэтому им предоставляются дотации на сбалансированность бюджета. Вадим Чеченко считает, что нужно объединить городские поселения с районными. Такая практика есть в Нижнеомском и Калачинском районах. Он предложил распространить её на остальные районы.

Отметим, что общая сумма, направленная на оплату труда и содержание органов местного самоуправления в следующем году, составит 3,23 млрд руб.