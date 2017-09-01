На "Зелёном острове" в Омске отремонтируют "Ракушку"

В настоящее время основной задачей является подготовка площадки для строительства стадиона, после чего подрядная организация приступит к строительным работам. В зависимости от погодных условий они займут от одного до двух месяцев. Сейчас восстановительные работы ведутся на сцене "Ракушка", которая после реконструкции превратится в большую современную площадку для проведения культурно-массовых мероприятий.

- На территории парка предстоит ещё выполнить большой объём работ по строительству и обустройству спортивных объектов, хозяйственных и санитарных помещений. Мы стремимся создать современный, ухоженный парк, на территории которого можно активно и с пользой проводить время всем категориям граждан, - отметил директор бюджетного учреждения "Спортивный город" Денис Эммерт. - Совместно с общественными организациями, социальными партнёрами и спонсорами мы проводим на "Зелёном острове" спортивные и молодёжные мероприятия, организуем различные акции, бесплатные занятия по гимнастике и йоге. В парке должно быть комфортно и любителям активного отдыха, и тем, кто предпочитает семейные прогулки на свежем воздухе.

Добавим также, что на месте аттракциона "Горка", который имел малопривлекательный вид и являлся небезопасным для посетителей объектом при входе в парк, обустроена клумба и высажены цветы. В ближайшее время на аллее Семьи будут посажены деревья и установлены скамейки.