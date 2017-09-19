Омские медики считают, что шахматы могут быть опасны для детей

В редакцию «Омск Здесь» обратилась омичка Ирина Ерёменко, сын которой хотел заниматься не боевыми травматичными боевыми искусствами, а вполне себе мирными шахматами. Но чтобы попасть в секцию, его отправили проходить медицинское обследование, в направлении числится несколько узких специалистов, электрокардиограмма и анализ крови.

- В прошлом году нам было достаточно простой справочки от педиатра, рассказала Ирина корреспонденту «Омск Здесь», - а в этом году всем, кто пришел за справкой, выдают направление на обследование. Педиатры не виноваты, они просто исполняют предписание. Но для меня очень сложно пройти этот медосмотр, сами знаете, как сложно взять талон к узкому специалисту. Все они принимают пациентов в разное время, столько раз я не смогу отпроситься с работы. С шахматами, по всей видимости, придётся завязать.

Чтобы сократить время обследования, можно обратиться в платную клинику, но этот вариант, стоящий несколько тысяч рублей, Ольге не подходит, финансовые возможности матери, одной воспитывающей двоих детей, этого не позволяют.

В региональном Минздраве корреспонденту «Омск Здесь» подтвердили, что для всех видов спорта обязательно получение допуска для занятий в спортивной секции с проведением полного обследования, согласно приложению № 2 приказа №134 от 2 марта 2016 года. В этом приложении указан и перечень обследований и заключений специалистов, который должен пройти ребёнок. Точнее, родители с ребёнком. Какие очереди сейчас в начале учебного года, когда секции и спортшколы начали набор воспитанников, догадаться нетрудно. При этом в миллионном городе спортивных врачей, которые могут подписать разрешение на занятия в секции едва ли больше десятка.

- На сегодняшний день повышение квалификации по спортивной медицине прошли врачи городской больницы №9, БСМП №2, детской поликлиники №2 им. Скворцовой В.Е., городской поликлиники №3, медико-санитарной части №4, детской поликлиники №4, детской поликлиники №8, детской поликлиники №6, городской больницы №11, городской поликлиники №13. Всего обучение прошли 22 врача. В данный момент повышение квалификации проходит еще 23 специалиста, - сообщили корреспонденту «Омск Здесь» в Минздраве Омской области.

Такие меры предосторожности были предприняты в регионе после трагческихх случаев, когда на тренировке и соревнованиях скоропостижно скончались школьникки, у которых проблемы с сердцем вовремя не выявили или не офрмили ограничения на занятия спортом. Абсурдность ситуации обостряет тот факт, что получение допуска для занятий в спортивной секции с проведением полного обследования, обязательно абсолютно для всех видов спорта, в том числе и для шахмат. Причем, проходить его нужно каждые шесть месяцев. На вопрос, могут ли хотя бы первоклассникам переписать заключения обследований специалистов из карточки, ведь дошколята летом проходили обязательное медицинское обследование, в Минздраве ответили неоднозначно.

- Врач может использовать данные ранее проведенных обследований, - пояснили в ведомстве, - но, как правило, этот перечень недостаточен для допуска к занятиям спортом.

Будет ли пересмотрен приказ, обязующий проходить полное обследование даже шахматистов, информации нет.