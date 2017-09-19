Омичка стала финалисткой всероссийского конкурса библиотекарей

Библиотекарь из Омска смогла пройти в финал всероссийского конкурса, на который прислали 167 заявок.

15 сентября в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке прошло первое заседание жюри Всероссийского конкурса "Библиотекарь 2017 года". Об этом сообщает Министерство культуры России.

На Всероссийский конкурс "Библиотекарь 2017 года" были приняты 167 заявок из 55 регионов. По итогам заседания жюри были выбраны 20 финалистов из сотрудников муниципальных библиотек и ещё 12 - среди студентов вузов, колледжей и техникумов.

В число финалистов вошла омичка. Ей оказалась заведующая сельской библиотекой в селе Заливино Омской области Оксана Кушнарёва.

Отметим, что скоро на сайте Российской национальной библиотеки начнётся онлайн-голосование за финалистов. Его лидеры подготовят творческие проекты на заданные темы. Имена победителей станут известны в конце октября. Их выберет специальное жюри. Церемония награждения победителей пройдёт в ноябре в Санкт-Петербурге во время Шестого международного культурного форума.