В сельские библиотеки Омской области проведут интернет

На заседании регионального кабинета министров были выделены деньги на подключение муниципальных библиотек к интернету.

За счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных министерством культуры Омской области, муниципальным районам выделены дополнительные денежные пособия. Распределение субсидий происходит по программе "Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры" госпрограммы Омской области "Развитие культуры и туризма", запланированной на 2014-2020 годы.

По словам губернатора Омской области Виктора Назарова, нужно, чтобы в библиотеках был интернет, поскольку в них приходят дети, у которых дома нет компьютера или доступа в сеть. По его поручению сельские администрации получат необходимые средства.