В сельские библиотеки Омской области проведут интернет
Общество  •  10 августа 2017, 10:46, последнее обновление 10 августа 2017, 10:51  •  печать

В сельские библиотеки Омской области проведут интернет

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На заседании регионального кабинета министров были выделены деньги на подключение муниципальных библиотек к интернету.

За счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных министерством культуры Омской области, муниципальным районам выделены дополнительные денежные пособия. Распределение субсидий происходит по программе "Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры" госпрограммы Омской области "Развитие культуры и туризма", запланированной на 2014-2020 годы.

По словам губернатора Омской области Виктора Назарова, нужно, чтобы в библиотеках был интернет, поскольку в них приходят дети, у которых дома нет компьютера или доступа в сеть. По его поручению сельские администрации получат необходимые средства.

Теги  •  #муниципальные библиотеки #субсидия

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  10 августа 2017, 11:02

Интернет крайне необходим в отдаленных местах, это поможет и ребятам и их родным, да и интерес к библиотекам однозначно возрастет.

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