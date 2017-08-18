Мурманские библиотекари хотят побить рекорд омского альпиниста

Омич Антон Душевный развернул флаг омских библиотек на самой высокой горе России. Мужчина вместе с дочерью с 2012 года читает книги в Центральной городской библиотеке. Кроме того, он - опытный турист.

В 2016 году омич выступил инструктором библиотечной команды по спортивному ориентированию. Его восхитило, как ради команды сотрудницы библиотек покоряли любую трассу, поэтому в знак уважения к ним он вместе с друзьями решил доставить библиотечный флаг на вершину Эльбруса. О произошедшем узнали сотрудники Мурманской областной научной библиотеки. Они загорелись идеей тоже установить на какой-нибудь горе свой флаг.

- Интересно, а читатели Мурманской научки в ближайшее время не собираются покорять вершины? Мы бы тоже очень хотели увидеть свой флаг на одной из вершин. Флага, правда, тоже пока нет… Но главное найти альпиниста - мы так думаем, - написали сотрудники библиотеки в группе во "ВКонтакте".

В настоящее время библиотекари Мурманской областной научной библиотеки в поисках альпиниста.