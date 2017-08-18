Мурманские библиотекари хотят побить рекорд омского альпиниста
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 22:46, последнее обновление 18 августа 2017, 22:53  •  печать

Мурманские библиотекари хотят побить рекорд омского альпиниста

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Читатель Центральной городской библиотеки и опытный альпинист Антон Душевный установил флаг омских муниципальных библиотек на Эльбрусе.  Мурманская областная научная библиотека хочет побить рекорд омского альпиниста.

Омич Антон Душевный развернул флаг омских библиотек на самой высокой горе России. Мужчина вместе с дочерью с 2012 года читает книги в Центральной городской библиотеке. Кроме того, он - опытный турист.

В 2016 году омич выступил инструктором библиотечной команды по спортивному ориентированию. Его восхитило, как ради команды сотрудницы библиотек покоряли любую трассу, поэтому в знак уважения к ним он вместе с друзьями решил доставить библиотечный флаг на вершину Эльбруса. О произошедшем узнали сотрудники Мурманской областной научной библиотеки. Они загорелись идеей тоже установить на какой-нибудь горе свой флаг.

- Интересно, а читатели Мурманской научки в ближайшее время не собираются покорять вершины? Мы бы тоже очень хотели увидеть свой флаг на одной из вершин. Флага, правда, тоже пока нет… Но главное найти альпиниста - мы так думаем, - написали сотрудники библиотеки в группе во "ВКонтакте".

В настоящее время библиотекари Мурманской областной научной библиотеки в поисках альпиниста.

Теги  •  #альпинист #муниципальные библиотеки #Мурманск #Эльбрус

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