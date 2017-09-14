В Азово Виктор Назаров не смог попробовать мраморной говядины, но сыграл в баскетбол

Первый пункт остановки главы региона - крестьянско-фермерское хозяйство "Люфт". К Юрию Люфту Виктор Назаров приехал сразу с полей фермера. Хозяйство сегодня обрабатывает почти 17 тысяч га пашни. Ни один клочок земли не пустует, всё пущено в севооборот. Выращивают здесь пшеницу, сою, горох, рапс, лён. При средней по области урожайности пшеницы в 15 центнеров с гектара у Люфта она доходит до 26.

В регионе убрано почти 60 % урожая - порядка двух миллионов тонн зерна. В Азовском районе сегодня оцениваем ход уборочной кампании на примере одного из передовых хозяйств области, - говорит губернатор Омской области Виктор Назаров. - Здесь применяются современные технологии сбора урожая. На полях идёт не скос, а "вычёсывание" колоса. Это позволяет сохранить качество зерна, уменьшить сроки страды. Мы предлагаем нашим сельхозтоваропроизводителям взять на вооружение этот опыт, за основу при работе в своих хозяйствах.

Растениеводство, безусловно, главное направление в КФХ "Люфт", но не единственное.

- Именно с растениеводства и начиналось наше хозяйство, - продолжает Юрий Люфт. - Позже занялись мясным животноводством. Появилась свиноферма. Несколько лет назад занялись выращиванием крупного рогатого скота, планируем производить мраморную говядину. Два последних направления замыкаются на мясокомбинате, который мы открыли в этом году. С января начался и убой. Поэтому переработку мяса мы только осваиваем. Но в каждом направлении есть свои изюминки, позволяющие нам занимать передовые позиции.

Правда, попробовать стейка из мраморной говядины пока не получится. Не сразу Москва строилась. В КФХ "Люфт" чуть более 200 голов, и первоочередная задача - закрепление стада и выращивание породы. Впрочем, первые поставки мраморной говядины в омские рестораны уже начались, и, по словам Юрия Люфта, рестораторы говорят спасибо за столь качественный продукт.

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Двойной праздник сегодня отметили жители села Сереброполье Азовского района: в дома сельчан пришёл газ и открылась новая спортивная площадка. В подключении села к голубому топливу принял участие губернатор Виктор Назаров. Он побывал в гостях у семьи Крунгель, которая одной из первых газифицировала не только свой дом, но и баню.

Как признаётся Иван Крунгель, газа здесь ждали более десяти лет и даже не надеялись, что в ближайшее время построят газопровод.

- Лет десять назад дали газ в селе Пришиб, мы думали, скоро и к нам дойдёт. Но не случилось, - вспоминает Иван Крунгель. - Безусловно, голубому топливу в наших домах очень рады. Более двадцати тысяч зимой уходило на уголь и дрова. Надеемся, с переходом на новое топливо будем экономить.

Как признался глава Азовского района Павел Багинский, проект по газификации района масштабный не только в рамках муниципалитета, но и области.

Голубое топливо в этом году придёт в 1000 домов азовчан. Программу газификации в Азово мы завершим. Всего в 2017-м мы должны газифицировать порядка шести тысяч домов. Теперь на очереди Называевский, Тюкалинский районы, направление Большеречья, - делится планами Виктор Назаров.

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Пока глава региона пил чай в уютном доме семьи Крунгель, на многофункциональной спортивной площадке разворачивались настоящие баталии. Местные баскетбольные команды выбирали сильнейшего. Часом ранее Виктор Назаров дал старт баскетбольным соревнованиям, которые начались на новой площадке. Построена она в рамках программы "Газпром - детям". За всё время сотрудничества правительства Омской области и АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в Прииртышье построено 75 таких площадок. В нынешнем году появятся ещё восемь.

Новые спортивные сооружения решено возводить не в районных центрах, а в поселениях, чтобы у всех ребятишек, любящих спорт, появилась возможность приобщиться к здоровому образу жизни. Мальчишки и девчонки летом здесь могут играть в волейбол и баскетбол, зимой - кататься на коньках и играть в хоккей.

А к зиме в соседнем с Серебропольем селе Пришиб появится новый детский садик на 100 мест. Ходить в него будут детишки из самого Пришиба, а также серебропольцы. Павел Багинский пошутил, что нового дошкольного учреждения в селе не строили уже сто лет. Сроки сдачи объекта губернатор Виктор Назаров обсудил с подрядчиком - директором СПК "Сибцентрострой" Рафиком Сафаряном. Строители приступили к чистовой отделке помещений садика, параллельно начав благоустраивать прилегающую территорию. Маленьких азовчан детский садик примет уже 1 декабря.

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Фото: Илья Петров