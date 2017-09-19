Омские школьники будут мастерить кольчуги и собирать роботов в Чкаловском посёлке

Как обещают в областном правительстве, к следующему учебному году возможности технопарка, действующего на базе областной станции юных техников, расширятся. В этом году из бюджета региона выделят средства на ремонт кровли, систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также переоборудования тепловых узлов, ремонта санузлов и спортзала в здании на улице Петра Осминина. Планируется масштабное расширение площадей для организации образовательного процесса, модернизация материально-технической базы, формирование новых и развитие действующих объединений обучающихся. Для работы с детьми в военно-патриотических объединениях уже приобретено оборудование.

- Для создания филиала Областной станции юных техников выделено здание бывшего профессионального училища № 43, - рассказал корреспонденту "Омск здесь" директор станции Евгений Ягодка. - Работы предстоит много, четырёхэтажное здание перепрофилируют, отремонтируют. В нём дети будут заниматься популярными сегодня робототехникой, её следующим этапом - мехатроникой, 3D-моделированием и многим другим - всем, что связано с программированием и компьютерами. Кроме этого, планируется организовать большой спектр занятий на тему военной реконструкции, будут действовать кружки по обучению ремёслам: гончарному делу, изготовлению изделий из кожи и текстиля, кольчуг, луков, богатырской амуниции. Помимо этого, детей будут учить и владеть изготовленным ими оружием, например, луком.

По словам Ягодки, открытие технопарка в Чкаловском посёлке запланировано на 1 сентября 2018 года.

Отметим, что проект "Доступное дополнительное образование для омских детей. Центр развития креативности детей и молодёжи "Технопарк" в этом году получил статус приоритетного регионального проекта.