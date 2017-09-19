Руководитель "Омскэнерго" заплатил миллион рублей за 100 уничтоженных деревьев

Начальник "Омскэнерго" по СЭС "Большереченский РЭС" разрешил вырубить деревья для прокладки линии электропередачи в новую шашлычную.

На исполнении в Большереченском районном отделе судебных приставов находился исполнительный документ в отношении 56-летнего начальника "Омскэнерго" по СЭС "Большереченский РЭС". Он был обязан выплатить 465 тыс. руб. Главному управлению лесного хозяйства Омской области.

Оказалось, что руководитель "Омскэнерго" нарушил правила экологического законодательства. Он использовал своё служебное положение и незаконно разрешил вырубить деревья. На суде мужчина объяснил, что по договору с местным предпринимателем, Большереченский РЭС должен был проложить линию электропередач до новой шашлычной в селе Старокарасук.

Поскольку электричество нужно было проложить через лесополосу, руководитель не получил необходимые документы и распорядился вырубить деревья. Таким образом, были уничтожены 71 берёза и 48 сосен. Сумма ущерба составила 465 737 руб.

Суд квалифицировал действия по статье "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере" и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб. Также ему надлежало возместить причинённый ущерб. Мужчина обратился в суд и попросил рассрочку оплаты. В результате суд предоставил ему рассрочку сроком на 5 лет.

Тем временем исполнительный документ поступил к судебным приставам. Когда руководитель Большереченского РЭС узнал об этом, он пришёл в отдел УФССП и погасил задолженность наличными в полном объёме.