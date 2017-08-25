Омичка заплатит штраф за фальшивую прописку иностранца
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 12:46  •  печать

Омичка заплатит штраф за фальшивую прописку иностранца

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Суд оштрафовал женщину на 10 тыс. руб. за то, что она поставила иностранца на фиктивный учёт, когда он жил в другом месте.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней безработной омички. Она признана виновной в фиктивной постановке на учёт иностранца.

Суд установил, что 8 февраля 2017 года женщина незаконно сделала фиктивную постановку на учёт иностранца с помощью регистрации уведомления об его прибытии к ней домой. В действительности же с момента постановки на учёт иностранец не жил по указанному месту.

Свою вину в совершении преступления женщина признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Теги  •  #постановка на учет #суд #фиктивный #штраф

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