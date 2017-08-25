Омичка заплатит штраф за фальшивую прописку иностранца

Суд оштрафовал женщину на 10 тыс. руб. за то, что она поставила иностранца на фиктивный учёт, когда он жил в другом месте.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней безработной омички. Она признана виновной в фиктивной постановке на учёт иностранца.

Суд установил, что 8 февраля 2017 года женщина незаконно сделала фиктивную постановку на учёт иностранца с помощью регистрации уведомления об его прибытии к ней домой. В действительности же с момента постановки на учёт иностранец не жил по указанному месту.

Свою вину в совершении преступления женщина признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. Приговор в законную силу ещё не вступил.