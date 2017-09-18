Омские прокуроры хотят оставить без машины главу Называевского района

Сегодня, 18 сентября, Арбитражный суд Омской области зарегистрировал исковое заявление региональной прокуратуры к управлению строительства, муниципального имущества и закупок, жилищно-коммунального комплекса и сельского хозяйства Называевского района и ООО "Евразия центр". По информации сайта "Новый Омск", претензии надзорного органа связаны с приобретением районной администрацией в прошлом году внедорожника Nissan X-trail 2.0.

Автомобиль обошёлся бюджету в 1,4 млн руб. Антимонопольщики впоследствии сочли, что заказчик ограничил конкуренцию, поскольку описал в техзадании конкретную машину. Победителем в итоге было признано ООО "Евразия центр". Получить комментарий в компании пока не удалось. В администрации Называевского района корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что никаких документов, связанных с иском прокуратуры, ещё не поступало. "Никакой информации по этому иску пока нет. Кажется, суд по этому вопросу уже был и всё разрешилось. Наверное, это иск об отмене решения суда предыдущей инстанции", - сообщил специалист сектора по общим вопросам районной администрации.