В Омской области чиновники решили купить на бюджетные деньги дорогой автомобиль
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 20:26, последнее обновление 13 сентября 2017, 20:28  •  печать

В Омской области чиновники решили купить на бюджетные деньги дорогой автомобиль

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Для нужд администрации Знаменского района Омской области будет приобретён автомобиль стоимость полтора миллиона рублей.

На сайте государственных закупок появился аукцион на поставку легкового автомобиля для администрации Знаменского района. В конкурсной документации говорится, что начальная цена контракта составляет почти 1,5 млн руб. В описании будущего средства передвижения чиновников сказано, что автомобиль должен быть непременно белого цвета или жемчужно-перламутрового. Не смутит знаменских чиновников и цвет серебристый металлик.

Также в запрашиваемых характеристиках транспортного средства сказано, что машина должна быть леворульной и иметь не менее шести передач в КПП. Кроме того, в автомобиле должны находиться фронтальные и боковые подушки безопасности.

Предъявили чиновники требования и к комфорту автомобиля. В документах закупки говорится, что машина должна иметь аудиосистему, цветной сенсорный дисплей диагональю не менее 6 мм и климат-контроль. 

Теги  •  #автомобиль #госзакупки #Знаменский район

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