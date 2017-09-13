В Омской области чиновники решили купить на бюджетные деньги дорогой автомобиль

На сайте государственных закупок появился аукцион на поставку легкового автомобиля для администрации Знаменского района. В конкурсной документации говорится, что начальная цена контракта составляет почти 1,5 млн руб. В описании будущего средства передвижения чиновников сказано, что автомобиль должен быть непременно белого цвета или жемчужно-перламутрового. Не смутит знаменских чиновников и цвет серебристый металлик.

Также в запрашиваемых характеристиках транспортного средства сказано, что машина должна быть леворульной и иметь не менее шести передач в КПП. Кроме того, в автомобиле должны находиться фронтальные и боковые подушки безопасности.

Предъявили чиновники требования и к комфорту автомобиля. В документах закупки говорится, что машина должна иметь аудиосистему, цветной сенсорный дисплей диагональю не менее 6 мм и климат-контроль.