Путин присвоил почётные звания омским трактористу и животноводу
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 16:47, последнее обновление 18 сентября 2017, 17:00  •  печать

Путин присвоил почётные звания омским трактористу и животноводу

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Указ о награждаении подписан 16 сентября, но опубликован только сегодня.

16 сентября вышел указ Президента РФ Владимира Путина № 425 "О награждении государственными наградами Российской Федерации". В числе заслуженных работников сельского хозяйства оказались два жителя Омской области.

Почётные звания за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоили трактористу-машинисту сельскохозяйственного производственного кооператива "Полтавский" Николаю Зюзько и животноводу сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" Галине Сербиян.

Теги  •  #животноводство #награда #Президент России #тракторист

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