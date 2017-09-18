Путин присвоил почётные звания омским трактористу и животноводу

Указ о награждаении подписан 16 сентября, но опубликован только сегодня.

16 сентября вышел указ Президента РФ Владимира Путина № 425 "О награждении государственными наградами Российской Федерации". В числе заслуженных работников сельского хозяйства оказались два жителя Омской области.

Почётные звания за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоили трактористу-машинисту сельскохозяйственного производственного кооператива "Полтавский" Николаю Зюзько и животноводу сельскохозяйственного производственного кооператива "Большевик" Галине Сербиян.