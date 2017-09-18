В Омске больше всех получают программисты и технологи

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter узнала, сколько получают специалисты самых востребованных профессий. Оказалось, что в Сибири самые высокие зарплаты у программистов: от 37 до 69 тыс. руб. В Омске программистам предлагают 52 697. Самые же высокие зарплаты в регионе по этой специальности можно найти в Новосибирске и Томске.

На второй строчке рейтинга оказались технологи с вознаграждением от 37 до 55 тыс. руб. В Омске зарплата технолога составляет 40 533 руб. Третья строчка досталась терапевтам. В этом году на территории Сибири им предлагали от 31 до 46 тыс. руб. Омские терапевты могли рассчитывать на 37 082 руб.

Отметим, что в большинстве регионов слесарю предлагают большую зарплату, чем бухгалтеру. В Омске слесарю готовы заплатить 31 672 руб., а бухгалтеру - 26 740 руб. Меньше всего в Омске получают операторы call-центра. Им предлагают зарплату в размере 22 769 руб.