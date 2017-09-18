В Омске у Ленинградского моста высадили почти 1500 деревьев и кустарников

Благоустройство транспортной развязки у Ленинградского моста завершится в следующем году.

Директор БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" отчитался перед исполняющим обязанности мэра Сергеем Фроловым о ходе работ по благоустройству транспортной развязки у Ленинградского моста.

На сегодняшний день специалисты-озеленители успели высадить более 1400 деревьев и кустарников. Развязку стали украшать сосны, ели, берёзы, липы, яблони, шаровидные ивы, а также черёмуха, пузыреплодник, барбарис и спирея.

Работы проводились в несколько этапов в течение двух лет. В 2018 году проект по озеленению завершится. В следующем году сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства сделают газон и высадят цветы.