В Омске у Ленинградского моста высадили почти 1500 деревьев и кустарников

Директор БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" отчитался перед исполняющим обязанности мэра Сергеем Фроловым о ходе работ по благоустройству транспортной развязки у Ленинградского моста.
На сегодняшний день специалисты-озеленители успели высадить более 1400 деревьев и кустарников. Развязку стали украшать сосны, ели, берёзы, липы, яблони, шаровидные ивы, а также черёмуха, пузыреплодник, барбарис и спирея.
Работы проводились в несколько этапов в течение двух лет. В 2018 году проект по озеленению завершится. В следующем году сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства сделают газон и высадят цветы.
Пузыреплодник порадовал. :)
Озеленение - это вообще хорошее дело. Особенно, если высаживают декоративные растения, а не стандартные тополи.