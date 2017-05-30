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Юрий Гамбург и Вадим Меренков должны вернуть 130 млн рублей
Общество  •  30 мая 2017, 13:13  •  печать

Юрий Гамбург и Вадим Меренков должны вернуть 130 млн рублей

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Омская прокуратура через суд пытается взыскать с бывшего заместителя губернатора Омской области Юрия Гамбурга и экс-министра имущественных отношений Вадима Меренкова компенсацию за совершённые ими преступления.

Ущерб был причинён преступлениями, которые чиновники совершали, работая в администрации Омска. Напомним, в июне прошлого года суд признал Юрия Гамбурга виновным в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков в Чукреевке и магазина "Чародейка". Бывший министр имущественных отношений Омской области сейчас находится под следствием. Незаконными действиями Гамбурга и его первого заместителя Вадима Меренкова бюджетам города и области был причинён ущерб в размере 200 млн руб.

Сейчас по искам прокуроров Омска и Кировского округа часть земельных участков (на общую сумму более 70 млн руб.) изъята из незаконного владения и возращена в муниципальную и региональную собственность. Оставшуюся сумму ущерба сейчас и пытается вернуть надзорное ведомство. Для обеспечения иска на имущество ответчиков наложен арест.

Теги  •  #Вадим Меренков #прокуратура #Юрий Гамбург

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