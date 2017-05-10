Омскому экс-министру Меренкову не удалось изменить меру пресечения

Омский областной суд оставил в силе решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру имущественных отношений Вадиму Меренкову. Дочитывать свое уголовное дело он продолжит в СИЗО.

Скрывавшийся от следствия экс-глава омского Минимущества Вадим Меренков останется в СИЗО до 28 июня. Такое решение сегодня, 10 мая, принял Омский областной суд, куда обвиняемый обратился с апелляционной жалобой. Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе суда, прошение Вадима Меренкова решено оставить без удовлетворения.

Напомним, чиновник долгое время находился в бегах и сдался правоохранителям в конце сентября прошлого года. Он, как и его начальник Юрий Гамбург, обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земли в посёлке Чукреевка. В настоящее время Вадим Меренков знакомится с материалами уголовного дела. Ранее на пресс-конференции следователи говорили, что уголовное дело в суд будет передано в начале 2017 года.