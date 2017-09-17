В Омске провели молитвенное стояние против "Матильды"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 17 сентября 2017, 17:46, последнее обновление 17 сентября 2017, 17:55  •  печать

В Омске провели молитвенное стояние против "Матильды"

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Верующие собрались напротив главного городского храма. Они просят не допустить до проката фильм Алексея Учителя.

Сегодня, 17 сентября, у Успенского собора прошло молитвенное стояние. Повод все тот же – фильм Алексея Учителя "Матильда", который в ближайшее время выйдет в прокат.

- Православный народ собрался на молитвенное стояние. Господи помилуй нас! – пишет на своей странице в соцсети священник Александр Лемешко.

Судя по выложенному фото, православные пришли не только с молитвой, но и с транспарантами, на которых отчётливо видно их главное требование – не допустить в прокат "Матильду", тем самым не дав опорочить имя святого – царя Николая II.

В комментариях к посту мнения по поводу проведённого молитвенного стояния разделились. Кто-то поддерживает православную акцию, а кто-то наоборот, не понимает, заявляя: смотреть фильм – право каждого вне зависимости от религии и вероисповедания.

Фото: страница "ВКонтакте" Александра Лемешко.

Теги  •  #митинг #Свято-Успенский собор #фильм Матильда

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Комментарии
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Vitaly Grigoriev  •  17 сентября 2017, 19:13

Сколько еще придурков по команде будут головой о землю биться? Поклонская скомандовала - и вот результат. Зомбированные "верующие" готовы идти за вожаком даже на преступления, и это было видно во времена чеченской войны, когда муфтии под угрозой смерти от боевиков вещали и призывали верующих идти войной на Россию. Кто заинтересован в нашем свободном обществе смуту возводить? Поклонская со своей дурной идеей пиариться на Николашке, не думает что творит. Конечно, все эти сборища - продолжение пиар компании по фильму Учителя, но начинают выглядеть как МАЙДАН по типу украинского.

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Наталья Стаценко  •  17 сентября 2017, 19:39

Наверное, об этом думают в последнюю очередь... А жаль. Похожего много.

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Таисия Петрова  •  17 сентября 2017, 18:35

Каждый вправе выражать мирно своё мнение, возможно такие мероприятия подействуют на кого то и они откажутся от просмотра, а кому это будет лишний повод поинтересоваться о чем же все так много дискутируют.

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Dima Elf  •  17 сентября 2017, 20:45

В связи со всероссийским хайпом вокруг фильма у меня возникло резонное недоумение. Понятно, что все эти акции верующих только подогревают интерес, желание посмотреть, против чего же так часто и так много протестуют. Но вот вопрос, сами-то несогласные православные картину посмотрели или как? Ведь должно же человека что-то в сценарии возмутить, чтобы он против сего безобразия на митинг вышел? Или оскорблённые христиане недовольны только потому, что Поклонская или кто-то ещё заявил, тапа фильм вредный для православия? Может там нет ничего предосудительного. Выходит, либо все смотрели, либо они стадо, извините уж.

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Алексей Люксембург  •  17 сентября 2017, 18:12

Кошмар. Кстати, а почему про приезд в Омск Навального и встречу в 18 00 у СКК Блинова не пишете?

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