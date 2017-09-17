В Омске провели молитвенное стояние против "Матильды"

Верующие собрались напротив главного городского храма. Они просят не допустить до проката фильм Алексея Учителя.

Сегодня, 17 сентября, у Успенского собора прошло молитвенное стояние. Повод все тот же – фильм Алексея Учителя "Матильда", который в ближайшее время выйдет в прокат.

- Православный народ собрался на молитвенное стояние. Господи помилуй нас! – пишет на своей странице в соцсети священник Александр Лемешко.

Судя по выложенному фото, православные пришли не только с молитвой, но и с транспарантами, на которых отчётливо видно их главное требование – не допустить в прокат "Матильду", тем самым не дав опорочить имя святого – царя Николая II.

В комментариях к посту мнения по поводу проведённого молитвенного стояния разделились. Кто-то поддерживает православную акцию, а кто-то наоборот, не понимает, заявляя: смотреть фильм – право каждого вне зависимости от религии и вероисповедания.

Фото: страница "ВКонтакте" Александра Лемешко.