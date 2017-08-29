Акафист в защиту царской семьи в Омске не перерос в массовую акцию

Запланированная на вторник в Омске акция в защиту царской семьи и против фильма Алексея Учителя "Матильда" прошёл скромно: после акафиста, чтобы не нарушать закон о митингах, участникам предложили флешмоб - сфотографироваться с плакатами поддержки у себя дома.

Акция была запланирована на базе военно-патриотического центра "Казачок". Как сообщал Тарский епархиальный молодёжный отдел, всех желающих пригласили на акафист святым Царственным страстотерпцам, "после чего, каждому желающему будет предложено сфотографироваться с плакатом в защиту царской семьи". В качестве иллюстрации к объявлению было размещено фото с акцией против ещё не вышедшего на экраны, но уже ставшего предметом ожесточённой полемики фильма Алексея Учителя "Матильда". Между тем пришедшие к центру омичи акции не увидели.

Как пояснил "Омск Здесь" атаман ОРОО "Объединённое Казачество Прииртышья" Владислав Буланкин, перед акафистом к казакам пришли представители правоохранительных органов. Дело в том, что полицейские увидели сообщение об акции в новостях и сочли происходящее несанкционированным массовым мероприятием. В результате долгих переговоров был найден компромисс. "Молебен мы провели, но он был не против фильма "Матильда", а в защиту царской семьи. Что касается снимков с плакатами, то мы предложили казакам сфотографироваться с плакатами у себя дома", - пояснил Владислав Буланкин. При этом атаман уточнил, что к фильму казаки относятся негативно, и в случае проведения какой-либо санкционированной акции обязательно примут в ней участие.