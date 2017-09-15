Омская область стала приоритетным регионом для экспорта зерна
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 15:28  •  печать

Омская область стала приоритетным регионом для экспорта зерна

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Заявки на транспортировку зерна из Новосибирской и Омской области рассматривают в первую очередь.

Министерство сельского хозяйства РФ назвало регионы, заявки от которых рассматривают в первую очередь при предоставлении вагонов для загрузки экспортного зерна. Об этом пишет "Сибирское агентство новостей". В Сибирском федеральном округе к таким регионам относятся Омская и Новосибирская области.

О переговорах с ОАО "РЖД", связанных с предоставлением вагонов для экспорта зерна, рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании в Минсельхозе РФ 14 сентября. Минсельхоз России создал систему поддержки зернотрейдеров, которые занимаются транспортировкой из внутренних регионов страны к портовым терминалам.

- Реализуемые меры позволят увеличить экспорт российского зерна при сложившихся мировых ценах, - объяснил Джамбулат Хатуов.

Отметим, что в Омской области уже собрали почти 2 млн тонн зерна и обмолотили 60 % урожая.

Теги  •  #вагон #зерно #транспортировка

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