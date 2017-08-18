Глава Минтранса РФ решил, что делать с омским метро
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 14:30, последнее обновление 18 августа 2017, 15:19  •  печать

Глава Минтранса РФ решил, что делать с омским метро

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Выступая на Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов", глава министерства строительства РФ заявил о целесообразности консервации проекта метро в Омске вместо того, чтобы вкладывать средства в его достройку.

Как пишет "Российская газета", по мнению Максима Соколова, формат развития современных транспортных систем таков, что Омску целесообразнее сделать упор, например, на скоростные трамваи, другой наземный электротранспорт. Экономически выгоднее использовать сейчас этот вид перевозок, пояснил министр. Впрочем, Максим Соколов не исключил, что когда-нибудь в будущем проект омского метро может получить продолжение.

Напомним, строительство омского метрополитена - одного из самых амбициозных проектов занимавшего тогда кресло губернатора Леонида Полежаева - началось в 1992 г., однако из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективности пусковой ветки закончить проект не удалось до сих пор. Новые сроки его сдачи даже не называются. В июне текущего года в интервью СМИ Леонид Полежаев признался, что планировал проехать в омском метро 5 августа 2016 г., в день 300-летия Омска, однако "теперь не знает, доведётся ли ему когда-нибудь это сделать".

Предположительно, на консервацию недостроенного омского метро требуется более полумиллиарда рублей.

Теги  •  #Максим Соколов #метро #общественный транспорт

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Комментарии
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Мартин Калинин  •  18 августа 2017, 15:28

Почему до сих пор не наши виновных кто это затеял, тех кто украл деньги со строительства, почему их не посадили и не заставили достроить метро за свой счёт?

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