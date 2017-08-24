Омские власти хотят потратить миллион рублей на охрану недостроенного аэропорта и метро
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 18:20, последнее обновление 24 августа 2017, 19:55  •  печать

Омские власти хотят потратить миллион рублей на охрану недостроенного аэропорта и метро

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За три месяца, что будут действовать договоры на охрану, на эти объекты не должны проникнуть расхитители имущества и вандалы.

На портале госзакупок проводится запрос котировок по оказанию услуг охраны. Под охрану планируется взять объекты аэропорта "Омск-Фёдоровка" и первый пусковой участок первой линии омского метро – от станции "Красный путь" до "Автовокзала" (Соборной), а также лестничные входы и пешеходные переходы подземного перехода.

На услуги охраны аэропорта областной бюджет выделяет 499,5 тыс. руб. Срок действия охранного договора – 90 дней с даты начала срока оказания услуг. За объектами должны наблюдать круглосуточно не менее трёх человек. Под охраной будут находиться более 80 объектов, в числе которых недостроенное здание аэровокзала.

Чуть дешевле, в 406,2 тыс. руб. обойдётся охрана недостроенного метро. Срок оказания услуг также составляет 90 дней. Охранному предприятию будет необходимо обеспечивать безопасность и сохранность имущества от противоправных посягательств, пресекать несанкционированные попытки проникновения в метро. Вести охрану первого пускового участка должны круглосуточно два охранника. Приём котировочных заявок от желающих заняться охраной стратегических для города объектов закончится 5 сентября.

 

Теги  •  #аэропорт #госзакупки #метро

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  24 августа 2017, 20:06

Как всегда. Строили, строили, и не достроили. Теперь придется ломать голову и тратить деньги на недостройку.

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Мартин Калинин  •  24 августа 2017, 18:26

Что за бред, что там брать, опять деньги воруют из бюджета?

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