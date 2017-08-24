Омские власти хотят потратить миллион рублей на охрану недостроенного аэропорта и метро

За три месяца, что будут действовать договоры на охрану, на эти объекты не должны проникнуть расхитители имущества и вандалы.

На портале госзакупок проводится запрос котировок по оказанию услуг охраны. Под охрану планируется взять объекты аэропорта "Омск-Фёдоровка" и первый пусковой участок первой линии омского метро – от станции "Красный путь" до "Автовокзала" (Соборной), а также лестничные входы и пешеходные переходы подземного перехода.

На услуги охраны аэропорта областной бюджет выделяет 499,5 тыс. руб. Срок действия охранного договора – 90 дней с даты начала срока оказания услуг. За объектами должны наблюдать круглосуточно не менее трёх человек. Под охраной будут находиться более 80 объектов, в числе которых недостроенное здание аэровокзала.

Чуть дешевле, в 406,2 тыс. руб. обойдётся охрана недостроенного метро. Срок оказания услуг также составляет 90 дней. Охранному предприятию будет необходимо обеспечивать безопасность и сохранность имущества от противоправных посягательств, пресекать несанкционированные попытки проникновения в метро. Вести охрану первого пускового участка должны круглосуточно два охранника. Приём котировочных заявок от желающих заняться охраной стратегических для города объектов закончится 5 сентября.