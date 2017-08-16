Вслед за омской свининой регионы России могут отказаться от омского зерна

Напуганные африканской чумой свиней регионы России могут отказаться от закупок в Омской области зерна 1 и 2 классов, идущих на продовольственные цели - об этом в интервью СМИ заявил главный санитарный врач региона Владимир Плащенко.

Как пояснил начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко в интервью "Омской правде", в связи со вспышкой АЧС вывозить фуражное зерно и корма из региона можно только в те субъекты федерации, которые также пострадали от чумы свиней. В благополучные регионы разрешено реализовывать только корма, прошедшие термическую обработку при температуре не менее 70 градусов. При этом ограничения на вывоз зерна и кормов будут действовать в Омской области и после снятия карантина по АЧС. "Полгода ещё нельзя будет вывозить за пределы области фуражное зерно", - отметил Владимир Плащенко. Между тем, по его прогнозу, экономически пострадают не только омские производители фуражного зерна и кормов, но и те, кто продает зерно для производства хлеба.

Если говорить о зерне 1-2-го класса, идущем на продовольственные цели, то оно может вывозиться за пределы региона безо всяких ограничений. Но опять же хозяйствующие субъекты, которые раньше его с удовольствием брали, могут перестраховаться и отказаться от поставок, - заявил главный ветврач региона.

По информации регионального Минсельхоза, всего в текущем году в Омской области планируется убрать более 3 млн га сельскохозяйственных культур. С 1 августа аграрии приступили к уборке озимых культур. Озимые пшеница и рожь убраны с площади 8,6 тыс. га (61 % от плана). Средняя урожайность озимых составляет 18,7 ц/га. По состоянию на 15 августа зерновых и зернобобовых культур скошено на площади 63,4 тыс. га, обмолочено 43,4 тыс. га, что составляет 2 % от общей уборочной кампании. Средняя урожайность - 13,9 ц/га.