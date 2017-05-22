В Омской области не знают, что делать с зерном, принадлежащим государству

На омских элеваторах хранится почти 500 тысяч тонн зерна из интервенционного фонда. Если его не вывезут в ближайшее время, урожай этого года попросту негде будет складировать.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, в трёх сибирских регионах - Новосибирской и Омской областях, Алтайском крае возникли проблемы с нахождением интервенционного зерна на местных элеваторах. Его попросту не вывозят. Объединённая зерновая компания, занимающаяся закупом и хранением, имеет солидный долг перед аграриями.

- У нас хранится 468 тыс. тонн интервенционного зерна, от этих запасов надо избавляться, чтобы осенью принять своё зерно, - заявил агентству министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов. - У многих хозяйств нет сушильного оборудования, а только склады, где можно хранить зерно, но для этого его сначала надо высушить на элеваторах.

По данным регионального Минсельхоза, на 1 апреля объём интервенционнного фонда составляет 498 тыс. тонн зерна. В Омской области мощность всех элеваторов (включая элеваторы мелких предприятий) - порядка 4 млн тонн.