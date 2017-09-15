В Омске досрочно отремонтировали ещё три дороги
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 11:45, последнее обновление 15 сентября 2017, 11:45  •  печать

В Омске досрочно отремонтировали ещё три дороги

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В Омске привели в порядок дороги по улицам Полковой, Потанина и Красногвардейской.

В Омске подрядчики закончили работы на ещё трёх объектах улично-дорожной сети. Это дороги по улицам Полковой, Потанина и Красногвардейская. До этого дорожное полотно привели в порядок на бульваре Петухова и улице Туполева, и на участках улиц 5-й Армии, Краснофлотской, Чехова, Бударина, Щербанёва, Сенной, Карла Либкнехта, Гусарова, Газетного и Больничного переулков. Сейчас подрядчикам остаётся отремонтировать только улицу Тюменскую.

 - Мы впервые так рано завершаем настолько большой объём ремонтных работ на магистралях города. В рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" силами подрядчиков привели в порядок 33 дорожных объекта уже к 1 сентября, - объяснил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

До 15 октября на территории городка Омского государственного университета имени Столыпина отремонтируют ещё 11 объектов. Таким образом, в этому году в Омске будут приведены в порядок 60 дорог. 48 из них уже отремонтированы.

Теги  •  #дороги #подрядчик #ремонт

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Комментарии
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Антон Никольский  •  15 сентября 2017, 14:35

Такого типа новости всегда напрягают: дороги надо по нормативам делать, а не досрочно сдавать.

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