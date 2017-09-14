В полиции пояснили, почему применили силу при задержании водителя Nissan Qashqai

Водитель иномарки двигался по встречной полосе дорожного движения, чем и привлёк внимание сотрудников полиции, ведь данное действие является грубым нарушением правил дорожного движения. Кроме того, на требование об остановке водитель иномарки не отреагировал и продолжил движение. Пытаясь уйти от преследования, он ещё неоднократно допустил ряд грубых нарушений правил дорожного движения, создавая угрозу ДТП.

В районе пересечения улиц Орджоникидзе - 24-я Северная автомобиль был блокирован сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. -

При задержании водитель оказал сопротивление полицейским, в отношении него были применены приёмы борьбы. Задержанным оказался 31-летний житель Центрального округа, не имеющий права управления транспортным средством. Кроме того, установлено, что иномаркой он управлял в состоянии алкогольного опьянения.

За отказ выполнить законные требования сотрудников полиции и за совершение нескольких правонарушений в отношении водителя возбужден ряд дел об административных правонарушениях.