Омич отправился на исправительные работы за создание подставной фирмы

В Омске вынесен приговор омичу, который предоставил свой паспорт другим людям для создания юридического лица.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении омича. Он признан виновным в незаконном использовании документов для создания юридического лица.

Суд выяснил, что 17 марта 2016 года мужчина за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. дал свой паспорт человеку, которому было нужно создать юридическую организацию. Впоследствии на него была оформлена фирма, в которой по документам он был единственным директором. В реальности же всё обстояло совсем иначе.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ, а также удержание 5 % зарплаты в доход государства.