Омич отправился на исправительные работы за создание подставной фирмы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 15:10, последнее обновление 14 сентября 2017, 15:18  •  печать

Омич отправился на исправительные работы за создание подставной фирмы

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В Омске вынесен приговор омичу, который предоставил свой паспорт другим людям для создания юридического лица.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении омича. Он признан виновным в незаконном использовании документов для создания юридического лица.

Суд выяснил, что 17 марта 2016 года мужчина за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. дал свой паспорт человеку, которому было нужно создать юридическую организацию. Впоследствии на него была оформлена фирма, в которой по документам он был единственным директором. В реальности же всё обстояло совсем иначе.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ, а также удержание 5 % зарплаты в доход государства.

Теги  •  #директор #обязательные работы #паспорт #фальшивка

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  14 сентября 2017, 15:42

Это же так страшно, когда доверяешь свои документы посторонним,а если кредит миллионный на тебя возьмут.

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