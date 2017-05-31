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Омичку, избившую 8-летнюю дочь-гимнастку, приговорили к обязательным работам
Происшествия  •  31 мая 2017, 14:39, последнее обновление 31 мая 2017, 16:32  •  печать

Омичку, избившую 8-летнюю дочь-гимнастку, приговорили к обязательным работам

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Мировой судья приговорил омичку, избивавшую дочь за четвёрки и конфеты, к 140 часам обязательных работ.

Следственный комитет России по Омской области собрал доказательства, которые суд посчитал достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице посёлка Ростовка. Она признана виновной по ст. 156 УК РФ.

Следствие установило, что омичка жестоко обращалась со своей 8-летней дочерью-гимнасткой, избивая её из-за мелочей. В ноябре 2016 года женщина дважды избила девочку, используя скакалку, за то, что дочь без разрешения брала конфеты у одноклассниц, а также получила четвёрку по математике.

Согласно заключению психолого-педагогической экспертизы, проведённой в ходе расследования, мать жестоко обращалась с ребёнком, проявляя вербальную и физическую агрессию, нанося физические травмы и психологически унижая и подавляя девочку. В результате таких методов воспитания её дочь испытывала стресс. В ходе следствия и в суде женщина раскаялась в преступлении. Мировой судья назначил ей наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Теги  •  #гимнастка #домашнее насилие #обязательные работы #ребенок #суд

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Комментарии
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Злата Маркова  •  31 мая 2017, 16:15

Редко бывает, что родителей наказывают за такое. А само наказание довольно мягкое.

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Майя Соловьева  •  31 мая 2017, 15:31

Недопустимо избивать детей. Надеюсь, мать девочки действительно это осознала.

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