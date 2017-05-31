Омичку, избившую 8-летнюю дочь-гимнастку, приговорили к обязательным работам

Следственный комитет России по Омской области собрал доказательства, которые суд посчитал достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице посёлка Ростовка. Она признана виновной по ст. 156 УК РФ.

Следствие установило, что омичка жестоко обращалась со своей 8-летней дочерью-гимнасткой, избивая её из-за мелочей. В ноябре 2016 года женщина дважды избила девочку, используя скакалку, за то, что дочь без разрешения брала конфеты у одноклассниц, а также получила четвёрку по математике.

Согласно заключению психолого-педагогической экспертизы, проведённой в ходе расследования, мать жестоко обращалась с ребёнком, проявляя вербальную и физическую агрессию, нанося физические травмы и психологически унижая и подавляя девочку. В результате таких методов воспитания её дочь испытывала стресс. В ходе следствия и в суде женщина раскаялась в преступлении. Мировой судья назначил ей наказание в виде 140 часов обязательных работ.