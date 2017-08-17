Омич, охотившийся на косуль, отправится на обязательные работы

Черлакский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего работника МУП "Тепловодоснабжение". Он признан виновным в незаконной охоте на косуль.

Суд установил, что 29 декабря 2016 года омич приехал на снегоходе в охотничье угодье Черлакского района, чтобы поохотиться на диких животных. Разрешения на охоту у мужчины не было, но это не помешало ему взять с собой ружьё.

Во время движения на снегоходе омич начал преследовать четырёх косуль, которых впоследствии убил. Таким образом, обвиняемый причинил государству ущерб на сумму 360 тыс. руб. Свою вину он признал полностью, ущерб частично возместил.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также суд обязал мужчину погасить причинённый государству ущерб и передать ружьё в ОМВД России по Черлакскому району.