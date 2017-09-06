Юбилейный мост в Омске перекроют в начале октября

В мэрии Омска рассказали, что Юбилейный мост закроют на ремонт в начале октября после того, как завершится ремонт дорог.

Сегодня, 6 сентября, на брифинге замдиректора департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал, что Юбилейный мост перекроют в первых числах октября. Это произойдёт после того, как ремонт центральных магистралей завершится, поскольку именно на них ляжет основная нагрузка.

Планируется закрыть для движения Юбилейный мост в первых числах октября. К этому времени дорожники отремонтируют центральные дороги, - объяснил Вадим Кормилец.

Напомним, что на ремонт Юбилейного моста выделено около 330 млн руб. Подрядчика, который будет выполнять работы, выберут после 14 сентября. Завершится капитальный ремонт 30 ноября 2018 года.