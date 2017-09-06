Юбилейный мост в Омске перекроют в начале октября
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 13:16, последнее обновление 6 сентября 2017, 13:22  •  печать

Юбилейный мост в Омске перекроют в начале октября

Автор:

В мэрии Омска рассказали, что Юбилейный мост закроют на ремонт в начале октября после того, как завершится ремонт дорог.

Сегодня, 6 сентября, на брифинге замдиректора департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал, что Юбилейный мост перекроют в первых числах октября. Это произойдёт после того, как ремонт центральных магистралей завершится, поскольку именно на них ляжет основная нагрузка.

Планируется закрыть для движения Юбилейный мост в первых числах октября. К этому времени дорожники отремонтируют центральные дороги, - объяснил Вадим Кормилец.

Напомним, что на ремонт Юбилейного моста выделено около 330 млн руб. Подрядчика, который будет выполнять работы, выберут после 14 сентября. Завершится капитальный ремонт 30 ноября 2018 года.

Теги  •  #закрытие #Юбилейный мост

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омским чиновникам запретили воровать деньги музея истории России  •  сегодня, 17:55  •   1
Омский завод утеплит танк Т-80  •  сегодня, 17:48  •   1
Прожиточный минимум омичей вырос на 419 рублей  •  сегодня, 16:24
В Омске пенсионер спустя полгода заметил кражу 150 тысяч рублей  •  сегодня, 16:03
Омский предприниматель не заплатил почти 2,3 млн рублей налогов  •  сегодня, 15:41  •   1
Омич строит первый в городе крытый скейтпарк  •  сегодня, 13:52  •   2  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400