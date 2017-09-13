Омские трамваи станут голубыми
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 16:45, последнее обновление 13 сентября 2017, 17:03  •  печать

Омские трамваи станут голубыми

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Несколько вагонов 608-й серии решено окрасить цветами бело-голубой гаммы.

Голубой трамвай с бортовым номером 48 уже работает на маршруте, сегодня производят покраску трамвая № 52, сообщает пресс-служба администрации Омска.

Подготовка муниципального транспорта к зиме - это не только технические работы, но и приведение в порядок внешнего вида автобусов, троллейбусов и трамваев, - рассказал директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. - Колористическое решение трамвайных вагонов, поступивших к нам из Москвы, нашло положительный отклик у омичей, и мы решили привести все вагоны 608-й серии к единому стилю. Таких вагонов у нас семь. Три из них оформлены рекламной информацией и пока останутся в нынешнем виде. Остальные четыре вагона выйдут на маршруты города в новом цвете уже до конца текущей недели.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #мэрия #трамвай

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